في 24 ساعة.. ضبط 176 قطعة سلاح وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 176 قطعة سلاح ناري، بحوزة 155 متهما، وتنفيذ 78375 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين.

كما تم ضبط 230 قضية مخدرات بحوزة 252 متهما، و28 هاربا، و16ا متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و186 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارتين و5 دراجات نارية مسروقة، و19118 مخالفة مرورية، مع فحص 95 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 18 منهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.