القضاء على 5 إرهابيين في إقليم بلوشستان بباكستان

تمكنت قوات الأمن الباكستانية من القضاء على 5 مسلحين من العناصر الإرهابية، خلال عمليات تمشيط نفذتها في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية، اليوم، أن عمليات التمشيط استهدفت المناطق المحاذية للحدود مع إيران، وخصوصاً التي تعرضت فيها قوات حرس الحدود الباكستانية لهجمات إرهابية، خلال الأيام الماضية.

وأضافت المصادر أن القتلى ينتمون إلى منظمة إرهابية محظورة، وصادرت قوات الأمن ما في حوزتهم من أسلحة ومتفجرات وذخيرة وعبوات ناسفة التي تعمل بالتحكم عن بُعد.

يذكر أن الجيش الباكستاني، أعلن قبل يومين مقتل 6 من جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية عسكرية كانت تقوم بأعمال دورية روتينية في إقليم بلوشستان.