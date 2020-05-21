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محمود مسلم

القضاء على 5 إرهابيين في إقليم بلوشستان بباكستان

كتب:

(وكالات)
12:12 م | الخميس 21 مايو 2020
عناصر من الجيش الباكستاني

عناصر من الجيش الباكستاني

تمكنت قوات الأمن الباكستانية من القضاء على 5 مسلحين من العناصر الإرهابية، خلال عمليات تمشيط نفذتها في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية، اليوم، أن عمليات التمشيط استهدفت المناطق المحاذية للحدود مع إيران، وخصوصاً التي تعرضت فيها قوات حرس الحدود الباكستانية لهجمات إرهابية، خلال الأيام الماضية.

وأضافت المصادر أن القتلى ينتمون إلى منظمة إرهابية محظورة، وصادرت قوات الأمن ما في حوزتهم من أسلحة ومتفجرات وذخيرة وعبوات ناسفة التي تعمل بالتحكم عن بُعد.

يذكر أن الجيش الباكستاني، أعلن قبل يومين مقتل 6 من جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية عسكرية كانت تقوم بأعمال دورية روتينية في إقليم بلوشستان.