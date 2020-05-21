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محمود مسلم

ضبط شخص يدير صفحة على فيس بوك لبيع "الشماريخ" في القليوبية

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الوطن
12:08 م | الخميس 21 مايو 2020
المتهم

المتهم

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليويبة من ضبط المسئول عن إدارة صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك بتهمة نشر صور ومشاركات تتضمن الإعلان عن بيع ألعاب نارية "شماريخ" مجهولة المصدر، بمحل إقامته، وضبط بحوزته هاتف محمول مُستخدم في ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار اليها.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإنشاءه وإدارة الصفحة المشار إليها لترويج وبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعا للراغبين من المواطنين بغرض الاستفادة مادياً.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.