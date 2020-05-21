ضبط شخص يدير صفحة على فيس بوك لبيع "الشماريخ" في القليوبية

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليويبة من ضبط المسئول عن إدارة صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك بتهمة نشر صور ومشاركات تتضمن الإعلان عن بيع ألعاب نارية "شماريخ" مجهولة المصدر، بمحل إقامته، وضبط بحوزته هاتف محمول مُستخدم في ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار اليها.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإنشاءه وإدارة الصفحة المشار إليها لترويج وبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعا للراغبين من المواطنين بغرض الاستفادة مادياً.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.