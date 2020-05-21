أخبار البنوك.. "لو عايز تحوش" اعرف مميزات شهادة الادخار من بنك HSBC

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، يلجأ الكثيرين ممن أصابهم الذعر لادخار الأموال خوفا من تداعيات الاقتصاد العالمي وانهياره، ما جعل الكثيرين يقبلون على شراء شهادات الادخار لتأمين المستقبل، وتستعرض "الوطن" مزايا شهادة الادخار من بنك HSBC وكيفية الحصول عليها وفق الموقع الرسمي للبنك:

مزايا شهادات الادخار

- عائد سنوي على الشهادة يصل إلى 10.25% من قيمتها.

- مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات وتكون معفاة من الرسوم الضريبية.

- إمكانية دفع العائد شهريًا وإضافته إلى الحساب الجاري أو حساب الادخار الخاص بالعميل.

- إمكانية الاسترداد بشكل كامل أو جزئي بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء مع مراعاة الغرامات المطبقة المتعلقة بالشهادة.

- يمكن التأهل للحصول على تمويل مرتبط بأصول أو سحب على الكشوف أو بطاقة ائتمانية آمنة من HSBC بضمان الشهادة.

طريقة الحصول على شهادة الادخار

للحصول على شهادة الادخار يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك، واختيار أيقونة شهادات الادخار، ثم الضغط على "اطلب معاودة الاتصال بك"، ليتواصل معك البنك خلال ساعتين من الاتصال لتنفيذ إجراءات الشراء.