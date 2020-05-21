برلماني يطالب الحكومة بإنهاء مشروع الصرف الصحي بقرية الحجاز

برلماني يطالب الحكومة بإنهاء مشروع الصرف الصحي بقرية الحجاز
كتب:
جمال حراجى
01:36 م | الخميس 21 مايو 2020
طالب اللواء أشرف عمارة نائب الإسماعيلية، باستيضاح عاجل لسياسة الحكومة بشأن إنهاء مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها الإسماعيلية وخاصة منطقة الكيلو2، وشدد على ضرورة إنهاء مشكلة الوصلات المنزلية بشوارع المنطقة وضرورة تحديد جدول زمني محدد لإنهاء الأعمال وإدراج باقي الشوارع والمناطق التي لم يشملها مشروع تمديد خطوط الصرف الصحي على الخطة العاجلة للحكومة منعاً لحدوث كوارث بيئية وصحية.
جاء ذلك في طلب المناقشة العامة الذي تقدم به النائب أشرف عمارة، صباح أمس، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن معاناة الأهالي من سوء شبكة الصرف الصحي بمدينة الإسماعيلية، ومنطقة الكيلو2.
وأشار النائب أشرف عمارة، إلى أن أهالي الإسماعيلية طالبوا مراراً وتكراراً بضرورة وضع حل نهائي لمشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها الإسماعيلية بشكل عام، ومنطقة الكيلو 2 بشكل خاص، موضحاً أن مطالب الأهالي كانت عبر وسائل اتصال عديدة، ومكاتبات رسمية لمحافظي الإسماعيلية السابقين، ولمسيؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلا أن المشكلة كانت محل وعود دون تنفيذ من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
واستعرض عمارة، خلال طلب المناقشة خطورة الوضع البيئي والصحي الذي يعاني منه أهالي قرية الحجاز التابعة لمنطقة الكيلو2.
وقال: إن منطقة الكيلو2 تعتبر من أكبر المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وتعاني من مشكلة سوء التخطيط، وانتشار بؤر التعديات على الأراضي الزراعية، وتنعدم فيها مراكز الخدمات على الرغم من وقوعها على طريقي الإسماعيلية القاهرة، والاسماعيلية بورسعيد.
وأشار إلى أن أهالي القرية يعانون على مدار 40 عاماً، حيث إن مساكن القرية وشوارعها غارقة بصفة مستمرة في مياه الصرف الصحي مما ينذر بكارثة بيئية وصحية.
وقال: إنه لا يوجد أسباب لتعطيل تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية بعد انتهاء أزمة التبعية الإدارية والمحلية، وصدر القرار الذي طالبت به في وقت سابق بنقل تبعيتها إلى مركز ومدينة الإسماعيلية.
يذكر أن النائب أشرف عمارة قد تقدم بعدة طلبات إحاطة حول مشكلة الصرف الصحي بالإسماعيلية، منها في ديسمبر 2017 للدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آنذاك، بشأن ما وصفه بضعف كفاءة وتهالك محطة مياه معالجة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة الإسماعيلية، وطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب في أغسطس 2019م، حول انهيار شبكة الصرف الصحي بالإسماعيلية.
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النائب أشرف عمارة