برلماني يطالب الحكومة بإنهاء مشروع الصرف الصحي بقرية الحجاز

طالب اللواء أشرف عمارة نائب الإسماعيلية، باستيضاح عاجل لسياسة الحكومة بشأن إنهاء مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها الإسماعيلية وخاصة منطقة الكيلو2، وشدد على ضرورة إنهاء مشكلة الوصلات المنزلية بشوارع المنطقة وضرورة تحديد جدول زمني محدد لإنهاء الأعمال وإدراج باقي الشوارع والمناطق التي لم يشملها مشروع تمديد خطوط الصرف الصحي على الخطة العاجلة للحكومة منعاً لحدوث كوارث بيئية وصحية.

جاء ذلك في طلب المناقشة العامة الذي تقدم به النائب أشرف عمارة، صباح أمس، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن معاناة الأهالي من سوء شبكة الصرف الصحي بمدينة الإسماعيلية، ومنطقة الكيلو2.

وأشار النائب أشرف عمارة، إلى أن أهالي الإسماعيلية طالبوا مراراً وتكراراً بضرورة وضع حل نهائي لمشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها الإسماعيلية بشكل عام، ومنطقة الكيلو 2 بشكل خاص، موضحاً أن مطالب الأهالي كانت عبر وسائل اتصال عديدة، ومكاتبات رسمية لمحافظي الإسماعيلية السابقين، ولمسيؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلا أن المشكلة كانت محل وعود دون تنفيذ من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

واستعرض عمارة، خلال طلب المناقشة خطورة الوضع البيئي والصحي الذي يعاني منه أهالي قرية الحجاز التابعة لمنطقة الكيلو2.

وقال: إن منطقة الكيلو2 تعتبر من أكبر المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وتعاني من مشكلة سوء التخطيط، وانتشار بؤر التعديات على الأراضي الزراعية، وتنعدم فيها مراكز الخدمات على الرغم من وقوعها على طريقي الإسماعيلية القاهرة، والاسماعيلية بورسعيد.

وأشار إلى أن أهالي القرية يعانون على مدار 40 عاماً، حيث إن مساكن القرية وشوارعها غارقة بصفة مستمرة في مياه الصرف الصحي مما ينذر بكارثة بيئية وصحية.

وقال: إنه لا يوجد أسباب لتعطيل تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية بعد انتهاء أزمة التبعية الإدارية والمحلية، وصدر القرار الذي طالبت به في وقت سابق بنقل تبعيتها إلى مركز ومدينة الإسماعيلية.

يذكر أن النائب أشرف عمارة قد تقدم بعدة طلبات إحاطة حول مشكلة الصرف الصحي بالإسماعيلية، منها في ديسمبر 2017 للدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آنذاك، بشأن ما وصفه بضعف كفاءة وتهالك محطة مياه معالجة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة الإسماعيلية، وطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب في أغسطس 2019م، حول انهيار شبكة الصرف الصحي بالإسماعيلية.

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النائب أشرف عمارة