فقدان 10 آلاف وظيفة في اليابان منذ فبراير الماضي بسبب كورونا

أعلنت وزارة العمل في اليابان، أن ما يقرب من 10 آلاف شخص فقدوا وظائفهم منذ فبراير الماضي، بسبب الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد والناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما أثار مخاوف بشأن مزيد من فقدان الوظائف.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم، أن نسبة تسريح العمال وإنهاء العقود، وخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ارتفعت منذ أبريل الماضي عندما أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ، ما أدى إلى توقف الأعمال ودفع الناس إلى البقاء في منازلهم.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، فقد حوالي 9569 شخصا وظائفهم حتي أمس الأربعاء، وبلغت عدد الأشخاص الذين فقدوا الوظائف في فبراير 282 وفي مارس 835.

أما خلال أبريل، خسر 2664 شخصا وظائفهم وفي مايو الحالي وصل عدد العاطلين 5798 شخصا.

وقال مسؤول بارز في وزارة العمل اليابانية "نخشى فقدان مزيد من الوظائف"ومن بين التدابير، حاولت الحكومة اليابانية تشجيع الشركات على الإبقاء على الموظفين من خلال تقديم إعانات للمساعدة في تحمل جزء من بدل الإجازة للموظفين الذين لا يذهبون إلى العمل مؤقتا.