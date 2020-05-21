أمين عام اتحاد الجامعات العربية يدعو لتغيير أساليب التعليم التقليدية

دعا أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة إلى تغيير أساليب التعليم التقليدية للجامعات العربية بسبب التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجال العلم والتكنولوجيا.

وطالب الدكتور سلامة- خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي عقدت عن بعد اليوم والتي جاءت بعنوان " نجاح المؤسسة في التدريس والتعليم عبر الإنترنت في المنطقة العربية بعد كورونا "- الجامعات العربية بالاهتمام بالعلوم التكنولوجية والتقنيات الحديثة والاتصال والذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات والاستشعار عن بُعد التي اصبحت اكثر استخداماً وحاجة في العالم.

وقال سلامة، إن اتحاد الجامعات العربية بدأ بالاستجابة مباشرةً للتحول الذي طرأ على العملية التعليمية في الجامعات العربية والتي جاءت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد وتسبب بإغلاق المؤسسات التعليمية في العالم، مشيرا إلى أن الاتحاد أطلق منصة للتعليم الالكتروني والتي يمكن من خلالها اشتراك الجامعات العربية والاستفادة من الخدمات التي توفرها المنصة لخدمة العملية التعليمية.

وأوضح سلامة -خلال الحلقة التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة QS لتصنيف مؤسسات التعليم الجامعي- أن الجامعات العربية يمكنها من خلال المنصة طرح برامجها التدريسية ومناهجها التعليمية الخاصة بكل جامعة بشكل مباشر للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد سلامة، أهمية تغيير الأساليب التقليدية في التعليم الجامعي في المنطقة العربية ، موضحا أن الجامعات التي تبتكر خلال هذه الفترة ستخرج بلا شك على الجانب الآخر مع حلول تقنية أقوى وأنظمة دعم طلابي أمتن، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل هذا الوباء حتى يتم إيجاد اللقاح والعلاج الفعال له.