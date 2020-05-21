"صناعة البرلمان" تشيد بانطلاق مشروع الكابلات الضوئية في العين السخنة

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية جوناثان كوهين عبر الفيديو كونفرنس في توقيع اتفاق التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة بنية كابيتال والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنشاء أكبر مصنع متخصص لصناعة كابلات الألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة يؤكد نجاح مصر في جذب الاستثمارات العالمية رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشاد "عامر"، في بيان عنه، أصدره اليوم بتصريحات السفير الأمريكي التي أكد فيها أن الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي المختص بتكنولوجيا الاتصالات ودعمه من قبل مؤسسات الدولة المصرية، يعد خطوة مهمة في التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية، لافتا إلى أن الاتفاق يعد أحد أشكال التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في المجال التكنولوجي.

وأكد أن إشادة السفير الأمريكي بجهود الهيئة العربية للتصنيع والتعاون مع الشركات الأمريكية العاملة في المجال التكنولوجي، دليل قاطع على ماتحققه الهيئة من نجاحات كبيرة.

وكان وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، قد شهدوا مراسم اتفاق التعاون بين شركة بنية كابيتال والهيئة العربية للتصنيع.

كما شارك في توقيع الاتفاق عبر تقنية الفيديو كونفرنس كل من جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، وممثلو شركة كورنينج الأمريكية.

وأعلنت شركة بنية كابيتال (فايبر مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقًاً)، عن شراكتها مع الهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء أكبر مصنع لكابلات الألياف الضوئية في مصر والمنطقة الأفريقية والعربية، بحجم استثمارات يتعدي المليار جنيه، وذلك بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس.

وفي هذا الصدد، أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هذا الصرح الصناعي سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة، لافتا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذه الشراكة تأسيس صناعة وطنية تلبي احتياجات السوق المحلية من بُنى تحتية تكنولوجيا متطورة للشبكات والاتصالات لخدمة المشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر، بالإضافة إلى فتح منافذ للتصدير للمنطقة العربية وأفريقيا.

وأشار "التراس" إلى أن مصر حققت خطوات ملموسة لتحقيق أهداف خطة التحول الرقمي، مؤكداً اهتمام العربية للتصنيع بدعم استراتيجية الدولة لتحقيق الرقمنة الذكية وتطوير وتعزيز حلول الإتصالات في مصر وقارة أفريقيا.

ومن جهة أخرى أكد المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يعد أكبر مصنع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية في قطاعها الجنوبي بالعين السخنة، في إطار التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والمنطقة الاقتصادية لإحداث تنمية حقيقية وجذب استثمارات محلية مفيدة والمضي قدماً في تحيقق رؤية الدولة للمنطقة الاقتصادية لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً وذلك ضمن الاتفاقية الإطارية التي وقعتها الهيئتان لإنشاء مجمعات صناعية بالمنطقة الاقتصادية الشهر الماضي.

وأشار رئيس الهيئة الاقتصادية إلى أن المشروع يقام على مساحة 50 ألف متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة بالقطاع الجنوبي في العين السخنة، بتكلفة استثمارية للإنشاءات وخطوط الإنتاج بنحو 500 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية سنوياً للمشروع ستبلغ 60 ألف كم كابل، بما يخدم الاستثمار المحلي ويدعم خطط الدولة وتلبية احتياجاتها المحلية سواء لشركات الاتصالات أو المدن الجديدة وأيضاً احتياجات شركات الكهرباء والبترول والغاز وكذلك التصدير للسوق العربية والأفريقية والأوروبية.

وأضاف زكي أن هذه المشروعات ستساهم في توفير فرص عمل للشباب المصري، والذي نركز عليه في تعاقداتنا والتزاماتنا لتحقيق الخطة الاستراتيجية للمنطقة في 2020/2025 الخمس سنوات المقبلة.