والدة الشهيد ماجد عبدالرازق: "الاختيار" هيأثر في أجيال.. ومش بقدر أشوفه

رغم مرور 13 شهرا، على استشهاد نجلها الذي لم يكمل عامه الثلاثين برصاصات غادرة، أو ينعم بطفلته الوحيدة سوى لـ12 يوما فقط، ليزين اسمه بقائمة شهداء الوطن، فإن والدته حمدية أبو العينين لم تتمكن يوما من تجاوز فقدان النقيب ماجد عبدالرازق معاون مباحث النزهة، لدرجة تجعلها غير قادرة على متابعة مسلسل "الاختيار"، الذي يستعرض مسيرة الشهيد العقيد أحمد منسي وغيره من الشهداء.

في صباح 7 أبريل 2019، استشهد النقيب ماجد عبدالرازق، معاون مباحث قسم شرطة النزهة، أثناء إطلاق نار على سيارة شرطة شرقي القاهرة، خلال سيرها في محور طه حسين بشارع النزهة بمصر الجديدة.

ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن الأم الثكلى من تجاوز الألم الكامن بداخلها جراء فقدانها نجلها، وهو ما جعلها غير قادرة على متابعة المسلسل الذي يحتل اهتمام المصريين حاليا، وتكتفي بمتابعة أخباره عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة، في حديثها لـ"الوطن"، إنها: "مش بقدر علشان جوايا كمية حزن وقهر بسبب استشهاد ابني، فإني أتابع أحداث صعبة كده بيتعبني نفسيا جدا".

ووصفت المسلسل بأنه أشبه بـ"ملحمة" ضخمة ابتكرها صناع الدراما على أعلى مستوى، والتي تعتبر طفرة في المسلسلات، ومن شأنها تعليم الأجيال القادمة حب الوطن والتضحية من أجله، وتعريفهم بالشهداء الذين دافعوا عن البلاد وبذلوا دماءهم بكل شبر في أرضهم لحمايتها وإعلاء شأنها، قبل أن تنال منهم رصاصات الإرهاب الآثمة الغادرة، موضحة أنها في كل حلقة مع استشهاد أحد الأفراد يعتصر قلبها ألما وحزنا.

لم تغفل الدولة تكريم وإعلاء أسماء الشهداء، وفقا لقول حمدية، حيث أشادت بتوصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال احتفالية افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، بتسمية المدن الجديدة باسماء الشهداء حتى شهداء الأطباء، ومن قبل تم إطلاق أسمائهم على الشوارع والمدارس، حيث تحمل مدرسة بمنطقة حلمية الزيتون اسم "الشهيد النقيب ماجد عبدالرازق".

وتابعت والدة الشهيد أنها حرصت على وضع لوحة كبيرة في المدرسة للتعريف بنجلها وسيرته الذاتية وواقعة وفاته، حتى يتمكن جميع الطلاب من معرفته والتأثير بهم، متمنية أن يتم تدريس مادة عن الشهداء وإطلاق أسمائهم على الكباري الجديدة بمحافظة القاهرة أيضا على غرار المحافظات الأخرى.

وأوضحت أنها تمت دعوتها غدا لحضور احتفالية لوزراة الداخلية تدشنها لأهالي الشهداء على 3 أيام، بالأزهر بارك، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بأسر الشهداء، حيث تم تكريم أرملة النقيب ماجد في عيد الفطر المبارك السابق واحتفالية الشرطة.