محافظ سوهاج يكرم فتاة محت أميتها وشاركت في تعليم آخرين

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، المواطنة صباح سعد ابنة قرية بناويط بمركز المراغة التى واصلت كفاحها رغم ظروفها الصعبة، حتى حصلت على شهادة محو الأمية عام 98، وواصلت رحلتها حتى حصلت على موهل متوسط والتحقت بهيئة محو الأمية بالمراغة لتعلم الفتيات في بلدتها والقرى المجاورة.

جاء ذلك خلال اعتماده خطة محو الأمية للعام المقبل 2020/2021 بمكتبه وبحضور محمد الدالي رئيس فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، والدكتورة رانيا أبو الخير رئيس مجلس إدارة جمعية "صوت الخير".

وأكد محمد الدالي، رئيس فرع محو الأمية بسوهاج أن الهيئة تفخر دائما بأبنائها المكافحين والمصرين على التعلم رغم ما قد يعانونه من ظروف صعبة ومن أمثله ذلك ابنتنا "صباح"، مشيرا إلى أن خطة محو الأمية للعام 20/21 تستهدف 36 ألف مواطن ومواطنة من أبناء المحافظة بتكلفة تقديرية بلغت 18 مليون و786 ألفا و120 جنيها.

وأشار إلى أن الخطة ترتكز على أولوية تعليم الفتيات الأصغر سنا مع التركيز على محو أمية الإناث لتقليل الفجوة النوعية بين الذكور والإناث، بالإضافة إلى دعم المشاركة المجتمعية، وتعزيز مرحلة ما بعد محو الأمية تحقيقا لفلسفة التعليم المستمر، مشيرا إلى أنه يشارك في تنفيذ خطة محو الأمية على مستوى المحافظة المؤسسات الحكومية "الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وجامعة سوهاج، والتضامن الاجتماعي، والأزهر الشريف، وكذلك العديد من مؤسسات المجتمع المدني" .