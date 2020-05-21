والد عمرو صلاح شهيد الواحات: سيرة الأبطال أطول من أعمارهم.. والاختيار خلدها

حادث أليم، أودى بحياة النقيب عمرو صلاح، قبل عامين، حين اسشهد برفقة زملاءه، إثر مداهمة وقعت بين قوات الأمن وبؤرة إرهابية بطريق الواحات، ووقع تبادل لإطلاق النيران بين قوات الشرطة، وعناصر البؤرة، ما أسفر عن استشهاد 14 ضابطًا ومجندًا وإصابة 8 آخرين.

وقال المهندس صلاح الدين عفيفي، والد الشهيد نقيب عمرو صلاح، إنّه متابع جيد لملسسل "الاختيار"، الذي يرصد تضحيات أبناء مصر والأبطال الحقيقيين، الذين يدافعون عن تراب الوطن، ويدفعون حياتهم مقابل رفعة علم بلادهم عاليًا، متشبثين بكل شبر في الأرض، وحريصون على ألا تطأه قدم خسيس.

وأضاف عفيفي، أنّ مسلسل "الاختيار" يعرض صورة واقعية عن الجنود الذين يمكثون ليالي طويلة في الصحراء: "بيتغلبوا على الظروف بابتسامة رضا، ومنهم عمرو رحمة الله عليه، قعد في سينا وعاش فترة في الفرافرة وكان بيقولي إن الجبال محاوطانا وبننام في الصحراء، بس مبسوطين اننا بندافع عن بلدنا ومنخليش الكلاب يدخلوا أرضنا".

وأشار والد الشهيد عمرو صلاح، إلى أنّ "الاختيار" يوضح للعالم كله، جدعنة وشهامة الجنود والضباط المصريين، وبسالة جيش مصر وخوفهم على بلدهم، "دول يستاهلوا ذكراهم تعيش طول الحياة، وسيرة الأبطال أطول من عمرهم".

وتابع: "هتفرج على حلقة الاختيار عشان أشوف ولادي جرالهم إيه وقت الملحمة دي.. كلهم في الجنة إن شاء الله".