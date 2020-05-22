بالأرقام.. "وادي الراحة" تنهي أزمة الجبانات بالقاهرة

قال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إن المرحلة الأولى لمشروع الجبانات التى تقيمها المحافظة بطريق العين السخنة "جبانات وادى الراحة" تم الانتهاء منها تقريبا.

وأضاف عوض لـ"الوطن"، أن هذا المشروع يستوعب كل الطلبات المقدمة لمحافظة القاهرة في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن المشروع ينهى أزمة الجبانات بالعاصمة، وفيما يلي أبرز المعلومات عن المشروع..

5 آلاف جبانة بالمرحلة الأولى

235 مليون جنيه تكلفة المشروع

110 أفدنة مساحة المشروع

9500 جبانة مقرر إقامتها

435 مليون جنيه التكلفة الإجمالية للمشروع

600 م2 مقام عليها مسجد سيتم تسليمه للأوقاف

20 م2 مساحة مسطح المدفن وبها جزء مخصص للرجال والآخر للسيدات وتم بنائها بالطوب الوردى المدافن مضاءة بالكامل بالطاقة الشمسية .

10 مبانى إدارية بمنطقة المدافن بمسطح 100 م2 للمبنى الواحد للتُربية والمساعدين ، وبها استراحة للمعزين لحمايتهم فى حالة التقلبات الجوية حتى انتهاء مراسم الدفن

12 و 16 م2 عرض الشوارع.