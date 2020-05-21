أمين مجمع البحوث الإسلامية: الجود والكرم من دلالات الإيمان

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي تُنشر على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.

تناول الأمين العام في حلقة اليوم صفات الجود والكرم، والتي تعد من دأب الأنبياء وشيم المرسلين، كما وصف به الله تبارك وتعالى، حيث يتجلى جود الله عز وجل على عباده في هذا الشهر، كما يطلب من عباده أن يجودوا ويتكرموا في هذا الشهر، لما فيه من زيادة الأجر والثواب.

وأضاف "عياد" أن المتأمل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان معروفًا بهذا الخلق، حيث تواترت الأدلة على مدى جوده، إلا أنه كان أكثر جودًا في شهر رمضان، حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة.

وقال الأمين العام، اإن الجود من الأخلاق الطيبة التي ينبغي أن يحرص العبد عليها، لأنه من دلالات الإيمان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا إلى تطبيق هذا الخلق والتنافس فيه خصوصًا في ظل هذه الأزمة التي يمر بها العالم أجمع.