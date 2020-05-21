أمين مجمع البحوث الإسلامية: الجود والكرم من دلالات الإيمان

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الجود والكرم من دلالات الإيمان
عياد: الرسول كان أكثر جودا في رمضان
كتب:
سعيد حجازي
06:29 م | الخميس 21 مايو 2020
واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي تُنشر على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.
تناول الأمين العام في حلقة اليوم صفات الجود والكرم، والتي تعد من دأب الأنبياء وشيم المرسلين، كما وصف به الله تبارك وتعالى، حيث يتجلى جود الله عز وجل على عباده في هذا الشهر، كما يطلب من عباده أن يجودوا ويتكرموا في هذا الشهر، لما فيه من زيادة الأجر والثواب.
وأضاف "عياد" أن المتأمل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان معروفًا بهذا الخلق، حيث تواترت الأدلة على مدى جوده، إلا أنه كان أكثر جودًا في شهر رمضان، حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة.
وقال الأمين العام، اإن الجود من الأخلاق الطيبة التي ينبغي أن يحرص العبد عليها، لأنه من دلالات الإيمان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا إلى تطبيق هذا الخلق والتنافس فيه خصوصًا في ظل هذه الأزمة التي يمر بها العالم أجمع.