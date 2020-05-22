مسلسل ليالينا 80 الحلقة 28.. "رقية" مريضة سرطان و"مريم" تقرر الزواج

يخرج "هشام"، إياد نصار، في الحلقة 28 من مسلسل ليالينا 80، من الحبس بعدما يتفق مع الشرطة بالإبلاغ عن العصابة التي تسببت في خطف ابنته "رنا رئيس" جميلة والإيقاع بهم للقبض عليهم.

علاج جميلة على نفقة الدولة

يستعد لسفر ابنته جميلة لعلاجها على نفقة الدولة، وبسبب كشف تعاونه مع الشرطة يهرب خارج البلاد، وعندما تعلم زوجته الأولى "مريم" غادة عادل بذلك تذهب إلى شقيقه خالد الصاوي "جلال" وتعطيه الأموال التي دفعها لعلاج ابنته لأنها حرام، وتخبره بأنها ستتزوج.

"علشان خاطري ما تسبنيش"

حقيقي العم والد.. مشهد مؤثر لخالد الصاوي مع جميلة بعد ما قرر يمشي ويسيب البيت #ليالينا_80 يوميًا الساعة 8 مساءً على cbc pic.twitter.com/y4CuL5Bh4W — CBC Egypt (@CBCEgypt) May 15, 2020

بعد شعورها بالإجهاد تعلم "رقية" صابرين، بإصابتها بمرض السرطان ولكنها لم تخبر أبناءها، بينما يفتتح جلال مشروعه الخاص في حارة راضي البسيطة وهو عبارة عن مخبز للحلويات، وتعمل معه رقية وأسرتها.

مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحاً، ومن بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة.