عمرو السولية عن مسلسل "الاختيار": رحم الله شهداء الوطن

أشاد لاعب كرة القدم عمرو السولية لاعب وسط الفريق في النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بمسلسل "الاختيار" الذي يجسد قصة حقيقية عن حياة الشهيد العقيد أحمد المنسي، تفاصيل الأحداث الإرهابية على أرض سيناء المصرية، خلال السنوات الماضية.

وغرد السولية: "الاختيار.. رحم الله شهداء الوطن".

مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.