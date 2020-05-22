"علوم بورسعيد" تفوز بـ8 مشروعات بحثية في الرياضيات والفيزياء

أعلن الدكتور مجدي البنا عميد كلية العلوم بجامعة بورسعيد أن الكلية فازت بـ8 مشروعات بحثية في علوم الرياضيات والفيزياء وتمويل المعمل المركزي وذلك بعد أن إختارتها أكادمية البحث العلمى والتكنولوجيا لتمويل هذه المشروعات وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل نسبة 80% من المشروعات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس من كليات العلوم على مستوى جامعات مصر.

وأوضح أن كلية العلوم تحقق إنجازا يوما بعد يوما أخرها هذه المشروعات الثمانية لأعضاء هيئة التدريس بقسمي الرياضيات والفيزياء وتمويل المعمل المركزي وأشار أن ذلك في إطار مبادرة Science Up لدعم البحث العلمى في تخصصات الرياضيات والفيزياء.و تمويل المعمل المركزي.

ومن جانبه تقدم الدكتور عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي لأطلاق وتمويل مبادرة ٍScience Up ودعم كليات العلوم، وإلى الدكتور معوض الخولي رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية ورئيس جامعة المنوفية السابق على مجهوده الدؤوب والمتواصل لرفع شأن وتميز وتطوير القطاع.

وتمنى التوفيق للزملاء الفائزين بقسمي الرياضيات والفيزياء الدكتور وليد مسلم وتقدم بمشروع واحد، والدكتور وائل عبد القادر وتقدم ب6 مشروعات، والدكتورة إيمان العوضي بمشروع. والدكتور محمد توفيق مدير المعمل المركزي ودعا الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير لكلية العلوم وجامعة بورسعيد ومصر الحبيبة.