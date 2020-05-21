شهيب: لو السادات نجي من محاولة الاغتيال كان هيتحول لديكتاتور شرس

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إن الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس الراحل محمد أنور السادات للجماعات الإسلامية خاصة في الجامعات كان خطأ كارثيًا تدفع مصر ثمنه حتى الآن: "خطأ كارثي كبير وضخم".

وأضاف "شهيب"، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية "TEN"، أن جماعة الإخوان المسلمين كانت مطارده حتى عام 1965 من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولم يكن لها كيان حقيقي موجود: "كان قيادتها يأما في السجون أو بعيدي عن الساحة السياسية"، موضحًا أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قد أحيى الجماعة من جديد، بعدما أخرجهم من السجون، واتفق معهم على مجلة الدعوة التي كانت تنشط في الجامعات: "في التوقيت ده أنشئت الجماعة الإسلامية".

وأكد أن هذه الجماعة انضم أغلبها إلى الإخوان فيما بعد، وجزء آخر انضم للجماعة الإسلامية في أسيوط وقاموا بتتكوين تنظيم الجهاد: "دي الكارثة الحقيقية اللي عملها أنور السادات، والجماعة الإسلامية فيما بعد نفذت عمليه اغتياله"، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع اغتيال الرئيس السادات بتلك الطريقة: "حطيت أيدي على قلبي، ولو السادات كان خرج ناجيًا من إطلاق النار كان هيتحول لديكتاتور شرس"