موسكو تعلن بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة تخفيف قيود الحجر الصحي

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، أنه في ظروف انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمدينة بات من الممكن الشروع في عودة عمل الاقتصاد واستئناف عمل المؤسسات الحكومية، وقال إنه وقع على مرسوم بهذا الخصوص.

وقال عمدة موسكو - عبر موقعه على الإنترنت أمس الخميس - إن 88 مركزا حكوميا مخصصا لتسيير معاملات المواطنين ستعود للعمل اعتبارا من 25 مايو الحالي في مختلف مناطق العاصمة.

وأضاف أنه "سيُسمح بزيارة هذه المراكز عن طريق التسجيل الإلكتروني المسبق، على أن يقتصر نشاطها على تقديم 10 في المئة فقط من الخدمات، نظرا لتوفر تلقّي باقي الخدمات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية".

وأوضح أنه اعتبارا من 25 مايو الجاري ستعود للعمل أيضا منظومة استئجار السيارات بدون سائق، ولكن سيصبح من الممكن استئجار السيارة لمدة 5 أيام على الأقل.

ولفت إلى أنه اعتبارا من 27 مايو سيتاح التنقل في موسكو بعد الحصول على تصاريح رقمية خاصة بالعاصمة ولا تسري على سكان مقاطعة موسكو، حيث تم الفصل بين منظومتي التصاريح الإلكترونية في العاصمة ومقاطعتها بعد دمجهما منذ فرض قيود الحجر الصحي في مارس الماضي.

وأكد عمدة موسكو أنه اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل سيصبح إلزاميا ارتداء الكمامات والقفازات داخل مواقع ومنشآت السكك الحديدية، مشيرا إلى أنه يتعين على سكان موسكو مواصلة التقيد بالتدابير الوقائية من أجل اتخاذ الخطوات التالية الرامية إلى عودة الحياة الطبيعية.