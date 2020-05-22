مجدي لاشين لـ"الوطن": لو كان "الاختيار" فقط لكفى الدراما المصرية

قال مجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن دراما رمضان هذا العام تناولت مجموعة كبيرة من الأفكار والموضوعات والصراعات، إلا أن وجود مسلسل مثل "الاختيار" كان كافيًا، بحسب تعبيره.

وذكر رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لـ"الوطن"، إن المسلسل قدم العديد من بطولات وتضحيات أبناء هذا الوطن، وبعث روحًا عجيبة من الإيمان بالوطن والتحدي الذى بُث فى نفوس أبنائنا، وكان بمثابة البحر الذى نزلنا إليه جميعا لنغتسل من الأفكار الهدامة التى انتشرت بشكل كبير فى مجتمعنا، بل والتى خلقت نوعًا من التشويش فى أفكار الكثير من شبابنا، فأتى هذا العمل العظيم لإعادة البوصلة لوضعها الطبيعي، وليُظهر الانتماء الحقيقي لنا لهذا الوطن.

ووجه "لاشين" التحية لشهداء الوطن الذين مهدوا الطريق لنا للعيش سالمين، وقدموا أرواحهم بكل الرضا بل ومتسابقين، وتحية عظيمة لأهالي الشهداء وأبنائهم فهم الذين تجرعوا المرارة التي لانشعر بها، بل نحن مجرد مشاهدين لها.

كما وجه الشكر لكل القائمين على هذا المسلسل الذي وصفه بـ"العظيم"، قائلًا "كفانا فخرًا أن يكون لدينا عمل درامي بهذه القوة، وهذا الأثر الذى أعتقد أنه سيمتد كثيرًا، وما أحوجنا للكثير من هذه الأعمال".