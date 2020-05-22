الليلة.. استطلاع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لعام 1441 هجريا، اليوم الجمعة الموافق 29 رمضان 1441هـ ، مؤكدة على أنها المسؤولة عن استطلاع الهلال وإعلان بداية الشهور كما سيعلن النتيجة عبر الصفحة الرسمية للدار، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يلقي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية كلمة بمناسبة استطلاع الهلال.

وتجري دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر شوال بعد غروب شمس اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وحال تعذر الدار شرعا من الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، وعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1441 هجريًا بالعين المجردة، ستعلن دار الإفتاء المصرية أن السبت هو المتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هجريًا".

وحال رؤية الهلال يكون الجمعة آخر أيام شهر رمضان والسبت، أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هجريًا".

ودعت الدار الله سبحانه وتعالى أن يخلص البشرية من وباء كورونا، كما دعت المصريين للالتزام بتعليمات الدولة.