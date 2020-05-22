"بوابات معقمة".. خطة السكة الحديد لمواجهة كورونا بعد إجازة العيد

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وضع سيناريوهات عديدة للتعايش مع فيروس كورونا عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، بعد صدور قرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بوقف حركة المواصلات العامة خلال عيد الفطر، لافتة إلى أنه سيتم العمل الجاد خلال الفترة المقبلة لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى.

وترصد "الوطن" في 7 معلومات عن سيناريوهات السكة الحديد للتعايش مع فيروس كورونا عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك:

١- تعقيم وتطهير القطارات العاملة على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحرى قبل انطلاق الرحلات بنحو 5 ساعات لتوفير الحماية للركاب.

٢- تطهير مكاتب الإداريين والصرافين كل ساعتين للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

٣- إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

٤- عودة حركة القطارات لطبيعتها بدءا من يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء.

٥- تعقيم 705 محطات على مستوى الجمهورية.

٦- دراسة تركيب بوابات إلكترونية معقمة على مداخل المحطات الرئيسية لمنع انتشار فيروس كورونا.

٧- إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول المحطات واستقلال القطارات.