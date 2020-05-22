أحمد العوضي: الناس كرهتتني في دور هشام عشماوي وده النجاح

قال الفنان أحمد العوضي، إنه سعيد بالعمل مع الفنان عابد عناني، والذي يجسد شخصية الإرهابي "عماد عبدالحميد"، في مسلسل الاختيار الذي يجسد قصة الشهيد أحمد المنسي، وعن ترشيحه للفنان عابد للدور في المسلسل قائلا: "إحنا بدأنا التمثيل مع بعض، وعلى المستوى الشخصي هو أخويا، وعمل دور جامد جدا، ومحدش مرشح حد، هو ربنا اللي مسبب الأسباب".

وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن "هشام عشماوي شخص تم تصنيفه من أخطر الإرهابين في تاريخ مصر، ومنبوذ وكل الشعب المصري بيكرهه، لكن أن أكون جزء من مسلسل الاختيار فهو شرف كبير ليا، لأنه بيوصل رسالة معينة للناس حتى لو أنا بشخصيتي هعمل صورة هشام عشماوي البغيض، وكان لازم ده يتعمل، والناس كرهت هشام اللي أحمد العوضي بيمثله".

وتابع أن "ما أفادني في المسلسل هو وجود الفنان عابد عناني في دور عماد عبدالحميد، لأني بحبه على المستوي الشخصي والتمثيل معاه مريح، والموضوع بيختلف لما يكون معاك ممثل بينك وبينه كيميا على المستوى الشخصي وأصحاب، وهو ممثل تقيل".