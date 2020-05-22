أحمد العوضي: لو حصل عُشر النجاح ده لـ"الاختيار" كنت هبقى راضي

قال الفنان أحمد العوضي، إن "أول مرة في حياتي أقف قدام كاميرا كنت مع الفنان عابد العناني الذي يلعب دور عماد عبدالحميد في مسلسل الاختيار كنا مع بعض، وظهرنا في نفس اليوم والمسلسل، وإن احنا نتقابل تاني بعد 12 سنة كانت حاجة حلوة جدا وكنا بنقعد نتكلم في الكواليس".

وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن "لو عُشر النجاح اللي حصل ده حصل عن نفسي كنت هبقى راضي، وطلع أكتر من كده بكتير، ومبسوط بكل اللي شاركوا في المسلسل، وفي مشاهد ماكنتش فيها كنت بتفرج عليها وأنا مستمتع".

وتابع "لما بذاكر الشخصية في المسلسل بشوف الناس بتتكلم عليها إزاي، ولما في أول حلقة العسكري الذي يقوم بدوره الفنان "محمود حافظ" بيخاطب منسي ويقوله يا فندم هو عسكريته ناشفة ومبيهزرش وأنت يا فندم بتهزر هو كده قال في جملة شخصية عشماوي عاملة إزاي، وجلوسه مع عابد في الكافية ولما قاله إنت راجل بتاع سياسة وأحزاب وأنا بتاع جهاد، هو كده بيبين تفاصيل الشخصية".