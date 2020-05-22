الحكومة تستعد لطرح سندات دولية بـ4 مليارات دولار

تتجه الحكومة إلى تدبير تمويل إضافى عبر طرح سندات دولية بالدولار، وقال مصدران مطلعان لوكالة «رويترز» إنه من المتوقع أن تبيع مصر سندات على ثلاث شرائح أمس بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.

وكشفت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التى تقود العملية أن مصر قدمت سعراً استرشادياً أولياً لشريحة الأربع سنوات عند نحو 6.25%، وللسندات لأجل 12 عاماً عند نحو 8.125% وللأوراق لأجل 30 عاماً عند نحو 9.375%.

وتأتى الصفقة بعد أن قال صندوق النقد الدولى، فى وقت سابق من الشهر الجارى، إنه وافق على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمصر لتجاوز الجائحة.

وعينت مصر بنوك «بى.إن.بى.باريبا وسيتى وإتش.إس.بى.سى وستاندرد تشارترد» لترتيب العملية التى من المتوقع أن تغلق فى وقت لاحق الأربعاء القادم.

فى سياق آخر، ناشدت مصلحة الضرائب جميع المسجلين والممولين سرعة التوجه للمأموريات التابعين لها لسداد أصل دين الضريبة كاملاً والرسوم المستحقة، وذلك قبل صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية للاستفادة من ميزة التجاوز الكامل عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وأوضح رضا عبدالقادر، رئيس المصلحة، فى بيان أمس، أنه فى إطار مبادرة الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين والمسجلين يتم حالياً مناقشة قانون التجاوز عن مقابل التأخير بمجلس النواب تمهيداً لصدوره، والذى يتم بمقتضاه منح جميع الممولين والمكلفين، بما فيهم القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية، فرصة التخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو للشخص، ما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية.