"ياللي أحبك موت".. مفاجأة ماجد المهندس لجمهوره في عيد الفطر

يستعد الفنان ماجد المهندس لطرح كليب أغنية "يالي أحبك موت" من ألبوم "شهد الحروف" في عيد الفطر المبارك، والأغنية من كلمات الأمير فهد بن خالد وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتولى وليد ناصيف مهمة إخراج الكليب، وإشراف عام خالد أبو منذر وتم التصوير بدبي لمدة ثلاثة أيام، استخدمت فيها أفضل الأجهزة الحديثة، لضمان خروج العمل في أفضل شكل.

وكان ماجد المهندس قد كشف عن الجزء الأول من ألبوم "شهد الحروف" في يناير الفائت، ثم طرح في فبراير الدفعة الثانية من أغاني الألبوم الذي تعاون بأكمله مع الموسيقار طلال لناحية الألحان، ويتألف من 10 أغنيات منها قاضي غرامي، يكفي غياب، عيد ميلاد، المسألة فيها إن، بنام، شهد الحروف، جفن الليل، شمسك غايبة، ياللي أحبك موت، لحظة هواي.

وتولى كتابة الأغنيات نخبة من أهم شعراء العالم العربي نذكر منهم بدر بن عبد المحسن، سعود بن عبدالله، خالد المريخي، يوسف الشطي، فهد بن خالد، ودايم السيف.