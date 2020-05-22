عاجل.. أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

أعلن صلاح خاشقجي، نجل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، العفو عن قاتل والده هو وإخوته، وذلك لوجه الله تعالى، تمجيدا لشهر رمضان الكريم وتلك الليلة التي يمكن أن تكون ليلة القدر.

وغرد نجل "خاشقجي"، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر" معلنا العفو من قاتل والده هو وإخوته، مستندا على قول الله تعالى: "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ".

وجاءت تدوينة نجل خاشقجي، على "تويتر" كالآتي: "بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)، ولذلك نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي، أنا عفونا عن من قتل والدنا، رحمة الله عليه، لوجه الله تعالى وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".