خطيب الفطر هذا العام: أول مرة في التاريخ لا تقام صلاة العيد في الخلاء

قال الشيخ يسري عزام، إمام مسجد السيدة نفسية، والخطيب الذي سيلقي خطبة العيد لهذا العام، إنه وللمرة الأولى ستقام صلاة العيد والخطبة من خلال التلفزيون، وبثها على المواطنين دون أدائها في الخلاء: "أعتقد إنها أول مرة في التاريخ".

وأضاف "عزام"، خلال مداخلة له عبر "فيديو كونفرانس" ببرنامج "يحدث في مصر" والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه وبعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء بيوم هاتفه مكتب وزير الأوقاف، وكلف من خلاله بإقامة صلاة العيد وإلقاء الخطبة بمسجد السيدة نفسية، وتم إخباره إنها ستكون مذاعة لكل المصريين: "كل المتابعين يمكنهم المتابعة من بيوتهم"، موضحا أنه لا يجوز للمصلين أداء صلاة العيد خلف الأمام في التلفاز، ولكنه ومن الممكن أن يؤديها بشكل منفرد أو يصلي كإمام بأهل بيته.

وأكد أن عدد حاضري صلاة العيد تلك وفق ما حددته وزارة الأوقاف سيبلغ الـ20 شخصا فقط، وسيتخذون كافة الإجراءات الاحترازية التي حددتها الوزارة من قبل، مشيرا إلى أن خطبة صلاة عيد الفطر ستكون عن التنازل في آداب صلة الرحم والتواصل مع الأقارب وودهم.