الشيخ محمود الشحات: فوجئت بحب الشباب لي وبدأت في التقرب لهم بالمقامات

قال الشيخ محمود الشحات، إن القرآن الكريم من يخلص له يكون له نجاح باهر في الدنيا ودرجة عليا في الآخرة، لافتاً إلى أن حبه للقرآن الكريم جاء بسبب والده الشحات أنور وكنت أسمعه وأذهب معه في الاحتفالات منذ صغري وأرى حجم الإقبال الشديد على حب الناس له وبكائهم أمامه فأحببت الموضوع.

وأضاف الشحات، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية Mbc masr، فوجئت أن وجدت نفسي أقرأ القرآن الكريم في غرفتي بمفردي وأنا صغير في عمر 7 سنوات وسمعني والدي ووجد عندي الموهبة فبدأ ينميها عن طريق إرسالي لشيخ لتحفيظي القرآن وأحكام التجويد ثم قدمني للمسابقة العالمية الخاصة بليلة القدر في مصر فتم تكريمي وأنا في سن 12 سنة تقريبا وفزت بالمسابقة صوتاً وحفظا، وكان الشيخ أبو العينين شعيشع له الفضل في ذلك وكنت أناديه بلقب جدو لتواجده دائما في منزلنا والعكس.

وتابع، أنه تم اختياري للحصول على الجائزة الأولى من رئيس الجمهورية في الحفظ والصوت وكانت هذه البداية وتوقفت من بعدها حتى دخولي للجامعة ولكن كان هناك احتفالات خفيفة أقوم بها، مؤكداً أنه عند قراءتي للقرآن الكريم أشعر برهبة ولا أعلم السبب لكنها ميزة لأنها تجعلني أقول واطلع حفلة جميلة وإحساس عالي يصل للناس بسرعة.

واستكمل، استجابة الناس بصوتي يكون عن طريق بكاءهم أو نظرهم للأعلي وهم كبار في السن بالإضافة للشباب وفوجئت بحب الشباب لي وذلك من الممكن لتقاربي لهم في السن وبدأت في التقرب لهم وأصل إليهم بصوت تلاوة يكون عصري والكثرة من المقامات التي يحبوها، ووالدي هو مثلي الأعلي في كل شيء حتى في حياتي العملية، لكن من وضعني على السلم في البداية كان أخي الكبير الشيخ أنور.