شهيب: مسؤولون ودعاة كانوا يروجون لشركات توظيف الأموال في الثمانينات

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إنه قد استشعر خطر شركات توظيف الأموال في وقت مبكر من عملها في مصر.

وأضاف "شهيب"، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية "TEN"، أن تلك الشركات قد انضم إليها عدد كبير من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة والدعاه الإسلاميين، موضحا أن الشيخ محمد متولي الشعراوي كان يروج في فترة الثمانينات لبعض شركات توظيف الأموال وكانت شركة "بدر للاستثمار".

وأكد أنه وبالنسبة للرئيس الراحل محمد حسني مبارك فقد تأخر في التعامل مع أحداث 25 يناير، وكان يستطيع إنقاذ نهايته مما حدث له، مشيرا إلى أنه وبعد وفاة حفيده قد حصل على تعاطف هائل من جموع الشعب المصري، وكان إذا استقال في ذلك التوقيت كان الجميع سيغفر له أخطاءه ويصفقون له، ولكنه تأخر.