تصل لـ 9 أيام.. إجراءات مهمة للبنوك خلال إجازة العيد

من حلول عيد الفطر، اتخذت البنوك المصرية عددا من الإجراءات المهمة، لتكون جاهزة أمام المواطنين منها رفع تغذية ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة على مستوى الجمهورية بطاقاتها القصوى؛ لإتاحة خدمة الصرف أو الإيداع أمام العملاء على مدار 24 ساعة، يوميا في إجازة عيد الفطر.

كما نهبت البنوك جميع فروعها، في تعقيم ماكينات الصراف الآلي وتوفير القفازات والمطهرات لحماية وسلامة العملاء من عدوى فيروس كورونا المستجد.

تأتي هذه الإجراء بعد إصدار البنك المركزي، خطابا بتعطيل العمل في البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك، من يوم الأحد إلى الخميس المقبل، على أن تعود للعمل بشكل منتظم من يوم الأحد بعد المقبل الموافق 30 يونيو المقبل.

ويصبح عدد الأيام التي ستغلق فيها البنوك 9 أيام متتالية مع إضافة يومي الجمعة والسبت من هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.

ويصل عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM) في مصر إلى 13.5 ألف ماكينة تابعة للبنوك ومنتشرة على مستوى الجمهورية، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي.

ويستطيع أي عميل إجراء عملية سحب أو إيداع من أي ماكينة صراف آلي تابعة لبنك آخر، بخلاف البنك التابع له، دون تكبد رسوم إضافية نظير تنفيذ الخدمة.

ويعود ذلك إلى قرار البنك المركزي بإلغاء رسوم استخدام ماكينات الـ"ATM"، من منتصف مارس الماضي ولمدة 6 أشهر، ضمن الإجراءات التيسيرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.