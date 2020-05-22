سعر اليورو اليوم الجمعة 22-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا لما تقدمه من خدمات سعر اليورو وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة 22 مايو، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 17.21 جنيه للشراء، و17.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 17.27 جنيه للشراء، و17.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 17.25 جنيه للشراء، و17.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.18 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.19 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.