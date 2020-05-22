وزير الزراعة يوافق على إقامة محطة معالجة صرف صحي بكوم حمادة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على إقامة محطة معالجة الصرف الصحي، على مساحة 6 أفدنة و11 قيراط و5 أسهم، بناحية الطيرية التابعة للوحدة المحلية بكوم شريك بمركز كوم حمادة.

وقال محافظ البحيرة لـ"الوطن"، إن محطة الصرف الصحي المزمع إنشائها من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016، وذلك طبقًا للحدود الموضحة بالمعاينة المركزية والإدارة الزراعية بكوم حمادة والإدارة المركزية لحماية الأراضى.

وأضاف، سيحدث المشروع انفراجة كبير فى مشاكل الصرف الصحي بالمنطقة، وسيجرى العمل بالمشروع مع إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة، طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، والحفاظ على الأراضي الزراعية المحصورة بين الموقع والكتلة السكنية دون أى تعديات.