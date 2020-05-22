الأطباء لـ"الصحة": عودة حملات "صحة المرأة" عقب العيد خطر 

خاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بخصوص شكاوى وردت للنقابة من أطباء من محافظات "الغربية والدقهلية وقنا"، تفيد بإصدار تعليمات ببدء العمل بحملة "صحة المرأة" للكشف المبكر عن أورام الثدي، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وما يمثله ذلك من عودة للتزاحم في أماكن الكشف مما قد يؤدي لزيادة وتيرة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت النقابة أن حملات الكشف المبكر عن الأورام أو الأمراض، على الرغم من أهميتها، إلا أن عودتها في هذا التوقيت قد يمثل خطورة بالغة، حيث أن عمل هذه الحملات سيؤدي إلى عودة التزاحم على أماكن الكشف مما قد يؤدي إلى زيادة انتشار الوباء في الوقت الذي نكافح جميعا من أجل الحد منه، خاصة في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وطالبت النقابة إصدار تعليمات للجهات المختصة بتأجيل العمل بحملة "صحة المرأة"، وكذلك بأي حملات طبية أخرى لا تتوافر فيها صفة الاستعجال، وذلك إلى حين السيطرة على انتشار فيروس كورونا.