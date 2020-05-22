القوى العاملة: صرف 575 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 526 عاملا بفستيا

وافق محمد سعفان وزير القوي العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 575 ألفا و107 جنيهات من الصندوق بالوزارة لـ 526 عاملا بشركة فستيا للملابس الجاهزة ، وذلك نظرا للظروف الاقتصادي التي تمر بها ووفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمنيات.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وقال الوزير، إنه تم صرف هذه المبالغ للعاملين فورا بعد أن أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بمعرفة صراف المديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتى يتسنى لهؤلاء العاملين مواجهة متطلبات المعيشة قبل عيد الفطر المبارك.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة