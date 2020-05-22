التضامن تقدم مساعدات نقديه لـ 10 آلاف أسرة بالتعاون مع بيت الخبرة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة خالد عبدالله للرعاية الاجتماعية، الذراع المجتمعي لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية، ووقع محمد عثمان رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون المديريات بالوزارة واللواء محمود علي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، واللواء طارق المراكبي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هذا البروتوكول يعكس توجه الوزارة في تعميق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبناء شراكات متعددة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية كما يعكس استراتيجية الوزارة في التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين من الدعم النقدي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وربط قواعد البيانات وتحسين الاستهداف لوصول الدعم لمستحقيه بشفافية بما يضمن أعلى مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة للموارد.

ويتضمن البروتوكول تقديم مساعدات شهرية لنحو 10 آلاف أسرة من الأسر المستحقة والتي أقرت وزارة التضامن الاجتماعي باستحقاقها وفق معايير الاستحقاق، والاستهداف التي تطبقها الوزارة في كل المحافظات على أن تتيح بياناتها لمؤسسة خالد عبدالله للرعاية الاجتماعية على أن تحول المؤسسة مبلغ المساعدات عن طريق الهيئة القومية للبريد في اليوم الأول من كل شهر مع التزام كل الحالات بالصرف خلال الفترات المحددة، ويتم حذف الحالات التي لا تصرف أكثر من ثلاثة أشهر متتالية.