انتشار أمني مكثف في المحافظات استعدادا لعيد الفطر

شهدت مديريات الأمن انتشارا أمنيا مُكثفا بالمحاور والشوارع والميادين وفي محيط المنشآت المهمة والحيوية؛ للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

وشملت الخطط الأمنية، تكثيف الوجود الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

كما شملت الخطة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.. وكذا إغلاق طرق الكورنيش بكل المحافظات اعتباراً من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط"، مع توفير المسارات البديلة، مع منع الانتظار بكل تلك الطرق، على أنه سيجرى رفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكل محافظات الجمهورية بدءا من سريان وقت الحظر في آخر أيام شهر رمضان.

وجرى الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة؛ لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمني، إلى جانب الإنتشار الأمنى المُكثف لتطبيق إجراءات قرار حظر تحرك المواطنين مع فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.

وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن للمواطنين، وتهيب بالجميع الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الحظر والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.