ضبط أمين مخزن مجمع استهلاكي بعد تلف 150 طن فول مدعم بـ10 ملايين جنيه

ضبطت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، أمين مخزن مجمع استهلاكي بعد تلف 150 طن فول مدعم بـ10 ملايين جنيه، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت تحريات ومعلومات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، أكدت تقاعس مسؤولي إحدى الشركات التابعة للمجمعات الاستهلاكية في تخزين سلع غذائية "500 طن فول مدعم" تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه، وإيداعها داخل مخازن الشركة بدائرة قسم شرطة القطامية، رغم تشكيل لجنة من الشركة وإقرارها بعدم صلاحية تلك المخازن لتخزين السلع الغذائية المُشار إليها، ما أدى لحدوث عطب بها نتيجة سوء التخزين، ما يعد إهدارا وإضرارا بالمال العام.

وتمكنت القوات من ضبط أمين المخازن، مقيم بالقليوبية، وعثر بداخل المخازن على 150 طن فول، فاسدة نتيجة اختلاط الحشرات بها، وجرى التحفظ عليها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.