بإعلانات قروض ودولارات.. سقوط عصابة النصب على المواطنين في الإسماعيلية

أكدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج السوشيال ميديا لمبالغ مالية مختلفة من العملات الأجنبية وخصوصا الدولار الأمريكي معدة ومجهزة للبيع لراغبي شرائها.

وأوضحت التحريات أن وراء هذا النشاط 4 أشخاص "صاحب مؤسسة استيراد - نجارَين - حداد مسلح" لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة الإسماعيلية، حيث كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على الموطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم وجود عملات أجنبية تعرض للبيع لما يقابلها بالجنيه بأسعار أقل من سعر الصرف الرسمي، وحصولهم على نسبة 10% مقدما من القيمة المتفق عليها وكذا إيهامهم بإعطاء قروض بالعملة الأجنبية لتمويل المشروعات مقابل حصولهم على نسبة 25% مقدما بما يعادل قيمة ذلك القرض من العملة الوطنية كجدية للالتزام بإتمام القرض على أن يجرى سداد باقي القرض بفائدة أقل من البنوك

وضبط المتهمون، وبفحص الهواتف المحمول الخاصة باثنين من المتهمين تبين احتوائها على محادثات ومقاطع فيديو تؤكد ممارستهم لنشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.