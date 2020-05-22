ضبط زوجين يتاجران في المخدرات بالغربية ومصادرة 15 مليون جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أحد العناصر الإجرامية، له معلومات مسجلة، وزوجته، مقيمان بمحافظة الغربية، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

واكدت التحريات أن المتهمين يروجان على عملائهما المخدرات، وأنهما حاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات شراء العقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بنحو 15 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.