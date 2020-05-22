ضبط مصنع إنتاج كمامات دون ترخيص في الجيزة

تمكنت قوات الأمن بالجيزة من ضبط 5 أشخاص بتهمة تصنيع كمامات دون ترخيص في 6 أكتوبر بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إدارة 5 أشخاص "صاحب مصنع أقمشة – المدير المسئول عن المصنع – فنى إنتاج بالمصنع – 3 عمال بذات المصنع" شقة سكنية كائنة بدائرة القسم، كمصنع دون ترخيص؛ لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات؛ لإدخال الغش على المواطنين بقصد طرحها للبيع بالمحلات والأسواق لتحقيق أرباحا غير مشروعة.

وضبط المتهمين وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 1500 كمامة قماش معدة للبيع، و3 براميل تحوى قطعا من الأقمشة المعدة للتصنيع، و1 ماكينة خياطة وسرفلة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.