ضبط 12 متهما بالسرقة في القاهرة

ضبطت قوات الأمن في القاهرة 12 عنصرا إجراميا، تخصص في مجال السرقات، وتحررت محاضر بكل واقعة على حدة.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية و3 هواتف محمولة من داخل شقته، وتوصلت جهود فرق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق لدى المجني عليه وله معلومات مسجلة، وضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 من العناصر الإجرامية عند استقلالهم سيارة سوزوكي "مستأجرة" وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء، لتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في مجال سرقة متعلقات المواطنين تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وأنهم وراء ارتكاب 4 وقائع، وبإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم صاحب هواتف محمولة "حسن النية" كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وضبطت وحدة مباحث قسم شرطة المعادي من ضبط 6 أشخاص، وبحوزتهم جهاز ميكروفون، جهاز طباعة، وشاشتي كمبيوتر، و2 كيسة كمبيوتر، ومروحة - جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة، حقيبة بداخلها مجموعة من الكابلات الكهربائية ، سماعات كمبيوتر، و3 أغطية كشاف كهربائية، واعترفوا بسرقتها من داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم بإسلوب التسلق وكسر القفل الخاص بغرفة الكمبيوتر، واتخذت الإجراءات الوقائية.