ضبط 2 كيلو هيروين قبل توزيعهم

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2,250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى الصنع – مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه

.تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (350 ألف جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.