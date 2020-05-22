تشميع 5 محال وتحرير 52 محضرا للمخالفين لقرار الحظر بقطور

قال المحاسب أحمد المغاوري، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إن الحملات المكبرة بمركز قطور أسفرت عن غلق وتشميع 5 محال تجارية بمدينة قطور وقرية دماط، لمخالفتها قرارات الحظر.

وأضاف "المغاوري" ، أنه تم تحرير 52 محضرًا للمخالفين ، شملت 18 محضر إشغالات، و17 محضر إتلاف أسفلت، و17 محضر نظافة، مؤكدًا استمرار أعمال النظافة اليومية ورقع القمامة، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بنطاق المركز.

وأوضح أن ذلك يأتي بالتنسيق مع قوات الأمن، لتطبيق حظر فتح المحال التجارية، وكذلك قرار حظر حركة المواطنين بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.