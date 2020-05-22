الأموال العامة تضبط نصاب و 2 مليون جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (5) أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج.. بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج)، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (2150000 إثنان مليون ومائة وخمسون ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.