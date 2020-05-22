رئيس حزب العدل: مسلسل الاختيار فضح الدعم الدولي والإقليمي للإرهاب

قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن ملحمة البرث التي جسدها مسلسل الاختيار، كشفت أن الجماعات التكفيرية أيا كانت مسمياتها، هي فروع لشجرة واحدة، فالهدف واحد، والمخطط واحد، والممول واحد، والداعم الدولي واحد، والغطاء سواء كان سياسيا أو إعلاميا واحد فتتعدد الصور والأسماء ويبقى أعداء الوطن من نفس النبت الشيطاني.

وأضاف إمام لـ"الوطن"، أن مسلسل الاختيار نجح في تجسيد ملحمة البرث باحترافية عالية، وهنا تأتي أهمية الأعمال الفنية مثل الدراما التي انتصرت على كل الروايات الكاذبة حول ما يحدث في سيناء، وأوضحت كل ما يدور هناك من أحداث على أرض الواقع.

وتابع أن مسلسل الاختيار جسد الصمود الأسطوري لأبناء الصاعقة المصرية ممثلة في العقيد الشهيد أحمد منسي ورفاقه الذين رفضوا تسليم موقعهم ورفع راية التكفيريين حتى آخر نقطة دم، مرورا بإظهار أخلاقية أبطالنا مقابل الجرائم اللإنسانية لهذه الجماعات الضالة، ووصولا إلى فضح الدعم الدولي والإقليمي الذي يقف في قبح وراء كل ما يحدث في سيناء تخطيطا وتنظيما وتسليحا.

وأكد إمام أن مسلسل الاختيار يؤكد قوة الدراما في نقل وتجسيد الحقائق للرأي العام ويجب الاستمرار في هذه الأعمال الفنية كسلاح في مواجهة التطرف والإرهاب.