رئيس حزب التجمع: مسلسل الاختيار عزز الروح الوطنية لدى الشعب

قال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن مسلسل الاختيار عمل رائع لأنه وضح حقيقة الإرهابيين ويجب أن يكون بداية حقيقة لأعمال درامية وفنية أخرى تتناول الجهود التي تبذل في مواجهة هؤلاء المتطرفين.

وأضاف عبدالعال لـ"الوطن"، إن مثل هذه الأعمال الفنية تعزز الروح الوطنية لدى جموع الشعب المصري وإصراره على مواجهة الإرهاب الذي يسعى لتنفيذ مخططاته الخبيثة في هدم الدولة الوطنية.

وتابع أن أبطال الجيش والشرطة يواجهون الإرهاب الجبان بكل شجاعة دفاعا عن مقدرات الوطن، وعلينا التصدي لقوى التطرف بتوضيح حقائقهم في استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية.