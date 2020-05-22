"الزراعة" تعلن فتح أسواق أوزباكستان وإندونيسيا أمام الموالح المصرية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح أسواق كل من دولتي أوزباكستان وإندونيسيا أمام صادرات مصر من الموالح والجريب فروت.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأضاف القصير أن الصادرات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم الأسواق الدولية وتشهد إقبالا متزايدا من جميع دول العالم، نظرا لجودتها العالية وأن صادراتنا الزراعية تجاوزت 3 ملايين طن خلال هذا العام.

من ناحيته أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، على أن نجاح الحجر في فتح الأسواق العالمية الجديدة يأتي من خلال التفاوض مع سلطات الحجر الزراعي في دول العالم المختلفة، وكذلك التوافق مع الاشتراطات والمواصفات الفنية اللازمة لنفاذ المنتجات الزراعية المصرية لتلك الأسواق.

وأضاف العطار أن الحجر الزراعي المصري شدد من إجراءات الفحص والرقابة الفنية من أجل الحفاظ على تلك الأسواق الجديدة الواعدة، مشيرا إلى أن مفتشي الحجر يعملون طوال إجازة عيد الفطر المبارك لتسهيل إجراءات التصدير وفحص السلع الاستيراتيحة الواردة من الخارج مع اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا.