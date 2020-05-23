حظك اليوم السبت 23-5-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتميز بكونه شخص اجتماعي، كما أنه شخص غامض ولا يستطيع أحد أن يتوقع ردود أفعاله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك لعرض اقتراحاتك بثقة وتصر على صنع حياتك، ورغم الضغوط لن يقف أمامك شيء والنجاح حليفك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك سحرا وإشراقة ويعدك ذلك بتطورات إيجابية على الصعيد العاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.