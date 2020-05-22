السماح لـ 4 فنادق فقط في السخنة باستقبال النزلاء خلال إجازة العيد

وافقت وزارة السياحة والآثار ومديرية الصحة بمحافظة السويس، على منح 4 فنادق فقط، في العين السخنة، شهادة السلامة الصحية، بعد استيفاء الضوابط العامة للفنادق والمنتجعات السياحية، والتي أقرها مجلس الوزراء، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

تقدمت 5 فنادق بطلبات للسماح لها بالحصول على شهادة السلامة الصحية، وإعادة التشغيل واستقبال المصطافين خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

ووفق مصدر مسؤول بقطاع السياحة بالسويس، فإن تلك الإجراءات حرصا على سلامة النزلاء، حيث دعت الوزارة شركات السياحة والمواطنين بقصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وقال مصدر مسؤول بمكتب السياحة في السويس، إن الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة بعد استيفاء الاشتراطات الصحية وهي فنادق جراند أوشن، وليتل جاز، ومارينا وادي الدوم، وكورال سي العين السخنة.

وأوضح المصدر أن الفندق الخامس، وعددا من الفنادق الأخرى التي تقدمت لاحقا بطلب لإعادة التشغيل تعمل حاليا على توفيق أوضاعها وتوفير الاشتراطات والتجهيزات المطلوبة للعمل بعد عيد الفطر المبارك، إذ تستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق.