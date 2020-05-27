مسؤول أمريكي عن تزايد أعداد مصابي كورونا: نجري 300 ألف فحص يوميا

تحدث بروفيسور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أسباب تسجيل الولايات المتحدة معدلات هائلة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال "صوما" في اتصال هاتفي لـ "الوطن"، "إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الذي نرى أنه في ارتفاع يعود لسبب رئيسي، وهو أننا يمكننا أن نفحص أعداد أكبر من المواطنين لمعرفة ما إذا كانوا مصابين أم لا".

وأضاف: "وهذا يرتبط بالتطور التقني والتقنيات الجديدة التي قامت بها الشركات الأجنبية في إيجاد طريقة لفحص الشخص بسرعة فائقة، فقط في 5 أو 6 دقائق يمكنك فحص الشخص والتعرف على حالته إذا كان مصابا أم حالة سلبية، ويوميا يجري فحص 300 ألف لمعرفة حالتهم".

وتابع: "وطبيعي أنه كلما كثر عدد الفحوصات، كلما كثر عدد المصابين. هناك دول لا تعرف من الأساس العدد الحقيقي للمصابين، لأنه لا يوجد وسائل لفحص هؤلاء كتلك التي في الولايات المتحدة".